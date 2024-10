Tumbiecha, el canto tradicional de Michoacán que sonará hoy en Morelia

Morelia, Michoacán, 13 de octubre de 2024.-Tumbiecha está de regreso a casa para celebrar sus 30 años de trayectoria con un concierto con acceso libre que ofrecen este domingo 13 de octubre en el Teatro Morelos en punto de las 18:00 horas, por lo que se recomienda llegar 30 minutos antes de la hora marcada, y de esta manera, los asistentes comiencen a ocupar los lugares.

Haciendo una pausa en la residencia que tienen en Xcaret y tras pisar escenarios internacionales de África, Europa, Sudamérica y América del Norte por mencionar algunos, el director artístico Andrés Campos Salceda, regresó a Michoacán con José María Aguilar Echevarría, Julián Campos Cisneros, Tomás Campos Aguiar, José Manuel Lemus Gómez, y Gilberto Campos Aguilar, todos integrantes de Tumbiecha, para estar entre amigos, como relata el eslogan del concierto de este día.



“La música nos une, nos sana y nos lleva por senderos bonitos. De niño vi al Grupo Purhembe del maestro Panchito Bautista y me motivó a adentrarme al mundo de la música, y que ahora hayan aceptado de estar con nosotros me llena de orgullo que nos acompañe la gente que me motivo a ser músico”, explicó Campos Salceda.

En representación de Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), Omar Gutiérrez, director de Obras y Proyectos de la dependencia estatal, explicó, el director artístico del grupo se ha encargado de llevar la música y el canto del estado no solo a nivel nacional sino al ámbito internacional, para demostrar todo el talento que existe en “el Alma de México”.

La presentación musical de esta tarde de domingo tendrá diversas sorpresas para todos los asistentes, revelando hasta el momento el homenaje a la música michoacana con la presencia de emblemáticas agrupaciones como: Dueto Zacán, Grupo Purhembe, Ensamble Danaus, Huriata Música Tradicional, y Bola Suriana.