Último fin de semana de las cocineras y cocineros tradicionales en el Jalo Futbolero

Morelia, Michoacán, 26 de junio de 2026.- La cocina tradicional michoacana también es protagonista del Jalo Futbolero. Un total de 18 cocineras y cocineros tradicionales ofrecen en la explanada del Teatro Morelos del Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo) una muestra de los sabores y saberes que distinguen a la gastronomía del estado, la cual podrá disfrutarse hasta este domingo 28 de junio en un horario de 13:00 a 20:00 horas.

Como parte de las actividades de promoción realizadas por la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), representantes de este grupo sostuvieron un encuentro con medios de comunicación para invitar al público a vivir esta experiencia gastronómica, destacando que cada platillo conserva recetas, ingredientes y técnicas heredadas de generación en generación, convirtiéndose en una expresión viva de la identidad cultural de “el alma de México”.

Durante dicho encuentro, Beatriz de la Cruz, de Janitzio, compartió la tradicional papákata y los charales; Celerina Vargas, de Huetamo, los toqueres; María Inés Dimas, de Santa Fe de la Laguna, el churipo con corundas; Rubén Pérez, de Pedernales, la emblemática Bola de Pedernales; Victoria González, de Apatzingán, la morisqueta y el aporreadillo; mientras que Alfreda Montiel, de Crescencio Morales, presentó el huauzontle.

La participación de las 18 cocineras y cocineros tradicionales, explicó Roberto Monroy García, titular de la Sectur estatal, fortalece la preservación del patrimonio gastronómico de Michoacán, al acercar al público recetas que forman parte de la historia, la cultura y las tradiciones de las distintas regiones del estado, además de impulsar el trabajo de quienes mantienen vivo este legado culinario.

La Sectur Michoacán invita a visitantes y familias a recorrer este espacio gastronómico en el Jalo Futbolero y disfrutar, hasta el próximo domingo 28 de junio, de una experiencia donde el sabor, la tradición y el orgullo por la cocina michoacana se viven en cada platillo. Cabe destacar que la zona de la transmisión de partidos continuará hasta el 19 de julio.