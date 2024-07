Investigadores nicolaitas crean APP para realizar evaluaciones estructurales post sismo; primera en su tipo en México

Morelia, Michoacán, a 15 de julio de 2024.- Los investigadores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Hugo Hernández Barrios y José Luis Moreno Torres, crearon un “Software para realizar evaluaciones estructurales post sismo”, que es el primero en su tipo desarrollado en México.



El investigador adscrito a la Facultad de Ingeniería Civil, Hugo Hernández Barrios, explicó que la aplicación para realizar dictámenes de infraestructura surgió a raíz del sismo de septiembre de 2022 en algunos municipios de la Sierra Costa de Michoacán, donde se detectaron algunas deficiencias para la realización de los dictámenes de daños estructurales.



“Nos encontramos que no había en la zona las condiciones necesarias para el llenado de formatos de evaluación que edita el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CONAPRED) y que están diseñados para su uso en zonas urbanas o suburbanas”, de esta forma refirió que se desarrolló la aplicación electrónica que permite hacer evaluaciones estructurales sin necesidad de conexión a internet o telefonía, “la primera aplicación en su tipo en todo el país y me atrevería a decir que a nivel Latinoamérica”, enfatizó.



Con este proyecto que requirió prácticamente de seis meses de trabajo, dijo, se facilita la realización de evaluaciones estructurales en las comunidades más susceptibles y potencialmente expuestas a los sismos, que son todas las de la costa de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, donde en algunos puntos aún carecen de telefonía y de un sistema estable de internet.



Añadió que este es un gran aporte para la población principalmente de Michoacán ya que permite hacer las recomendaciones necesarias para poder tener estructuras resilientes, sobre todo en las comunidades y municipios que pertenecen a la Sierra Costa del Pacífico que son comunidades muy vulnerables.



Hernández Barrios indicó que es una aplicación que puede tener un gran uso para estudiantes de Ingeniería Civil y Arquitectura, “porque nos da un dictamen general básico que es de gran ayuda”.



Con este proyecto, destacó, la Universidad Michoacana cumple con su labor social y genera un impacto socioeconómico fuerte en la sociedad, sobre todo en las comunidades de la región Sierra Costa donde los niveles de construcción no son los óptimos ya que son autoconstrucciones que, al estar en zonas potencialmente sísmicas, hace que sus estructuras sean más vulnerables que en otros lugares con menos actividad.



Reiteró que la UMSNH es la primera institución en desarrollar una aplicación de tipo a nivel nacional e incluso a nivel Latinoamérica, ya que no hay ninguna aplicación parecida en castellano que este registrada, pero se requiere de mucha difusión por parte de los tres niveles de gobierno para que su impacto sea a nivel nacional y no sólo en el estado.



Por su parte, el investigador adscrito a la Facultad de Ingeniería Civil, José Luis Moreno Torres, explicó que el software se trata de una aplicación móvil para teléfono celular que funciona sin la necesidad de contar con una conexión a internet, con el que se puede realizar un dictamen de seguridad de una construcción después de un sismo o terremoto, estableciendo si la estructura del inmueble es segura (verde), insegura (rojo) o está en duda (amarillo).



“Lo que hace la aplicación es que permite hacer un registro de la inspección que se realiza en cada vivienda dañada, sin la necesidad de estar conectados, la cual se va guardando en el teléfono y una vez concluida la revisión se concentra y se pueden obtener datos estadísticos”, añadió.



Señaló que la aplicación ya se encuentra concluida y por el momento está disponible para descarga sin ningún costo a través de la página de la Facultad de Ingeniería Civil, www.fic.umich.mx en el apartado de estudiantes y aplicaciones móviles, aunque ya se está en un proceso para subirla a las tiendas de aplicaciones como Apple Store y Google Play.



Cabe mencionar que, luego de constar las especificaciones de dicho programa de computación, la UMSNH recibió el Certificado de Registro Público del Derecho de Autor, con número de registro 03-2024-022111092300-01, por parte del Instituto Nacional de Derechos de Autor (INDAUTOR).