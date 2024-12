Aprende a proteger tu información en Internet: experto da recomendaciones

Zapopan, Jalisco, a 8 de diciembre de 2024.- Todo lo que hacemos en Internet deja una “huella digital”, por ejemplo, aceptar las políticas de privacidad y cookies de páginas y aplicaciones, lo que es un rastro que los cibercriminales pueden usar para detectarnos, seguirnos, conocernos y robar información o nuestra identidad.

En un mundo donde los datos son uno de los valores más importantes, porque son los que se rigen la economía y seguridad, las políticas de privacidad son importantes y, por desgracia, las que menos nos interesan conocer al aceptar un servicio, aplicación o producto.

Esto lo mencionó el Coordinador de la Dirección de Ciberseguridad Corporativa de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), Mtro. Humberto Gutiérrez Zamorano, en su conferencia "Ciberseguridad y privacidad: protegiendo nuestra identidad digital", que organizó el Sindicato de Trabajadores Académicos y Administradores (STAA) de la institución.

“El 70 por ciento de la población del mundo son usuarios del Internet y el fishing se ha vuelto el principal cibercrimen. Suceden más de 6 millones de ataques al día y los sectores más atacados son educación, gobierno y banca”, apuntó el experto.

En otro dato que compartió, los países en vías en desarrollo pasan más tiempo en Internet, los mexicanos le dedican 8 horas al día. Los países desarrollados pasan menos tiempo, en promedio 4 horas.



Huella digital

Para protegernos, el experto comentó que es importante aprender a utilizar y conocer las políticas de privacidad, ya que en muchas ocasiones tiene acceso a información personal que podrían utilizar los cibercriminales.

Tarjetas de crédito, recopilación de datos personales, de amigos y contactos, mensajes, páginas visitadas, actividad, publicidad y más, son datos que puede utilizar en nuestra contra. A su vez, los socios de estas aplicaciones pueden compartir tu información también.

“Esta información puede ser accedida por hackers. La privacidad ya no existe, queda la intimidad, el lugar donde se reflexiona sobre nuestro lugar y acciones en el mundo”, apuntó el experto.



¿Cómo Proteger nuestra información?

Ser discreto en Internet es proteger lo más importante: seguridad y privacidad, dijo el Mtro. Gutiérrez Zamorano. Por lo anterior, compartió algunas medidas para minimizar el seguimiento en internet como:

Valora las opciones de privacidad que te ofrecen cuando elijas un navegador.

Puedes configurar el navegador para bloquear las cookies de terceros, o al menos bloquearlas si navegas en modo privado.

Evita instalar aplicaciones innecesarias en tu navegador para minimizar riesgos.

Evita iniciar sesión en tu navegador identificándote con un usuario o que la sesión quede abierta indefinidamente.

Cierra sesión.

Si el navegador dispone de protección anti-rastreo/ seguimiento, activa esta función y elige el nivel más elevado.

Mantén una buena higiene digital.

Usa un gestor de contraseñas y doble factor de autenticación.

Verifica Ios permisos que requieren tus aplicaciones, elimina lo que no sea necesario.

Limpia tus datos en línea, solicita eliminarlos si ya no se requiere.

No publiques información sensible.

Revisa todos los correos, identifica las “redflags”.

Navega en sitios seguros (HTTPS) y no almacenes contraseñas en el navegador.

Actualiza tus dispositivos (incluyendo loT).

“Seamos ‘ciberconscientes’, tómate el tiempo antes de hacer un clic, de aceptar términos y condiciones, hagámosle más complicada la vida a los ciberdelincuentes”, concluyó.