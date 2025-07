Ochenta por ciento de municipios de Michoacán no invierten en certificación de policías

Morelia, Mich., a 5 de julio del 2025.- Municipios michoacanos se encuentran bajo la lupa de la Secretaría de Gobierno por el incumplimiento de certificación y acreditación de sus policías locales, el 80 por ciento no invierte en el proceso que es obligatorio.

"La certificación no se ha hecho y es importante que se haga la certificación y desafortunadamente muchos municipios no lo hacen.. todos los requisitos que deben hacer con la cerveza de certificación no se han hecho", reconoció Carlos Torres Piña, secretario de Gobierno de Michoacán.

Datos proporcionados por la Segob, indicaron que los alcaldes prefieren aplicar su financiamiento económico en otros rubros en lugar de fortalecer a las corporaciones policiales.

"Hay fondo 4, que deben utilizar para eso desafortunadamente no lo utilizan.... casi el 80% no lo utilizan en certificación lo usan en otras cosas..en comprar otro tipo de materiales", comentó el segundo al mando de la administración Bedollista en entrevista.

Según información brindada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en cada elemento se invierte un aproximado de 4 mil 500 pesos para la aplicación de su examen de certificación.