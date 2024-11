Van a juicio 14 relacionados con fraude de 53 millones en Michoacán: Dos cajas de ahorro estafaron 100 millones en Marcos Castellanos

Marcos Castellanos, Mich., a 24 de noviembre de 2024.- Las investigaciones judiciales contra las estafas a manos de cajas de ahorro contra pobladores de Marcos Castellanos, siguen enviando ante el juez a involucrados, y ene sta ocasión 14 de ellos fueron vinculados a proceso por el delito de fraude, en contra de 13 familias.

De acuerdo con constancias de hechos, desde el año 2014, varias familias del municipio mencionado comenzaron a invertir en una casa financiera, acumulando un monto total de 53 millones 36 mil 651 pesos, incluyendo los intereses no pagados.

Sin embargo, al intentar retirar sus inversiones, los cuentahabientes fueron informados de que la institución carecía de recursos. Ante esta situación, los afectados procedieron a interponer las denuncias correspondientes, las cuales fueron remitidas a la Unidad de Asuntos Especiales para su investigación.

Tras realizar las actuaciones correspondientes, el personal de la institución determinó la posible implicación de Gustavo Armando “N”, William Rafael “N”, Erika “N”, Bertha Anel “N”, Bertha Alicia “N”, Cinthia Isabel “N”, Rogelio “N”, María del Carmen “N”, Allan “N”, Celina Ivón “N”, José de Jesús “N”, Graciela “N”, Carmen Alejandra “N” y Luis “N” en el delito tipificado por la ley como fraude específico. Por este motivo, se emitieron citaciones para que comparecieran ante un Juez de Control.

En la audiencia de formulación de imputación, se resolvió vincular a proceso a los imputados, al considerar que existían datos de prueba suficientes que apuntaban a su posible participación en el delito. Asimismo, se impusieron medidas cautelares y se estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

El equipo de la Agencia de Noticias Noventa Grados, encabezado por su director José Maldonado Sotelo, ha visitado constantemente el municipio para dar seguimiento a los casos de las víctimas de las cajas de ahorro fraudulentas.

Fue allí que los pobladores relataron los fraudes de los que han sido víctimas, por dos cajas de ahorros, una de ellas denominada “Caja de ahorro Marcos Castellanos”, dirigida por Flora Teresa García Marcelo. Esta caja habría robado 40 millones de pesos a los defraudadores.

De acuerdo con el testimonio de una mujer de la tercera edad, ella fue defraudada por ambas cajas, en las que depositó sus ahorros de toda la vida y la suma de la venta de una propiedad, despojándola de más de un millón de pesos.

“Ahí tenia mis ahorros de toda mi vida y en las dos cajas no me han querido regresar nada desde el 2019”, dijo la mujer a las cámaras de Noventa Grados.

“A finales de 2019 me empezaron a negar los intereses, quise hacer un retiro y la señora Flora (García Marcelo) me dijo que no se podía hacer, que porque ya me habían dado los intereses. Al siguiente mes volví a ir y (me dijeron) que necesitaba cuatro meses para que me admitieran el retiro”, pero pasado ese lapso, no le dieron un solo centavo.

“Yo trabaje 38 años, los ahorros de toda mi vida allí fueron a caer”, dijo la mujer de 70 años de edad, quien manifestó que confió en esa caja, pues tenía más de 25 años de haberse constituido.