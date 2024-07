UIF afirma que jueces benefician a presuntos lavadores de dinero

Ciudad de México, 3 de julio del 2024.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, aseveró que jueces benefician a organizaciones del crimen organizado a través de presuntos lavadores de dinero.

Desde Palacio Nacional, en la tradicional conferencia mañanera del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, Gómez Álvarez afirmó que es en tribunales colegiados donde se quita de la lista de personas bloqueadas a personas que presuntamente han recibido millones de pesos del crimen organizado.

“El problema es que hay un montón de gente que estuvo en las organizaciones criminales que inmediatamente se les dio la suspensión, retiraron sus recursos, algunos que no lo lograron por diversas causa”, dijo.

“Hoy en día los tribunales colegiados los están quitando de la lista de personas bloqueadas a personas que tienen uno, dos, tres o más millones vinculados con la delincuencia organizada. ¿Por qué? Es la pregunta, no hay sentido alguno”, arremetió.

Asimismo, el mandamás de la UIF, señaló que existe una jurisprudencia en favor de los criminales, por lo cual, se está en la lucha para que se quite dicha legislación.

“La ley mexicana no vale, aquí vale la ley extranjera, una jurisprudencia tan malinchista como esta, pues de plano, pero yo digo, no es solo el malinchismo, que a lo mejor también lo hay, no, es el esfuerzo por proteger intereses privados a la gente de mucho dinero y a los delincuentes que se abren paso con dinero producto del delito”, lamentó.

Cabe destacar que las declaraciones de Pablo Gómez se dan luego de que un juez ordenó el desbloqueo de cuentas a la esposa de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en México.