Trágico choque en Tocumbo, Michoacán, deja seis muertos y dos heridos

Tocumbo, Michoacán, a 26 de diciembre 2024.- Un trágico saldo de seis personas muertas y dos herida de gravedad, fue el que dejó el choque entre dos vehículos registrado en el municipio de Tocumbo, Michoacán.

Al respecto se informó que fue esta madrugada de jueves que sobre la carretera Jacona-Los Reyes circulaban dos vehículos.

En un momento determinado a la altura de la población de la Ventilla ambas unidades chocaron de frente.

Como resultado del choque murieron América C., de 20 años; Rodolfo Lenín M., de 24 años, y J. Jesús Díaz Sirio, quienes viajaban en una camioneta Toyota u cuyo chofer resultó herido.

Así mismo perecieron Abel C., de 32 años de edad; Jessica C., de 25; Flora C., de 15 y Antonio C., de tanto solo 12 años, además de que otra jovencita que resultó herida, quienes viajaban en el otro vehículo involucrado.

Hechos de los que tomó conocimiento personal de la FGE quienes iniciaron las investigaciones correspondientes.