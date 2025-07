“Me resisto a ser un personaje que acuse sin pruebas”: Opina Ricardo Monreal Ávila sobre el caso de Peña Nieto 

Ciudad de México, a 8 de julio de 2025.- Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, al preguntarle sobre el caso de Peña Nieto, en el que lo acusan por haber recibido sobornos israelíes, afirmó que no quiere ser uno más de los que acusa sin pruebas, y que sin pruebas no puede opinar nada al respecto.

El ex presidente Enrique Peña Nieto, es acusado de haber recibido un soborno en 2018, que asciende a los 25 millones de dólares, todo esto con el objetivo de comercializar un software espía, llamado “Pegasus”. Es por esto que la Fiscalía General de la República (FGR), tiene abierta ya, una carpeta de investigación para esclarecer este caso.

“No creo en la justicia de vendetta, no creo tampoco en tribunales de conciencia. Si hay pruebas, que se actúe. Ni soy fiscal, ni me gustaría ser… Me resisto a ser un personaje que acuse sin pruebas. No las tengo yo, no las tengo, quien sea, no las tengo. Y no tengo por qué tenerlas, en todo caso el que las tenga que las presente al Ministerio Público, a la Fiscalía”

“Y que se proceda si es que tienen elementos de prueba. Pero como yo he sido en el pasado, víctima de señalamientos graves que después le dicen, usted disculpe, pero la calumnia queda. No me introduzco a esa facilidad de hacer ese tipo de acusaciones, porque yo mismo he sido víctima de ello”, concluyó el legislador.