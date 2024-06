Sedena llevará a cabo campaña Canje de Armas de Fuego 2024 en Michoacán

Morelia, Michoacán 19 de junio 2024.- Autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a través de la Comandancia de la 21/a. Zona Militar, invita a la ciudadanía a participar en la “Campaña de Canje de Armas de Fuego 2024”, misma que dio arranque en los municipios de Morelia y Jaconá el 18 de los corrientes, en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno.



Sobre el particular se informó que el módulo de Morelia se encontrará instalado en la Plaza Jardín Morelos y el de Jaconá en la Plaza Principal de dicho municipio, los cuales se encontrarán operando del 18 al 21 de junio del año en curso, en un horario de 09:00 a las 14:00 Hrs.



Es preciso hacer mención que al participar podrá obtener un beneficio económico, dependiendo del tipo de arma, calibre y condición en la que se encuentre y no se hará ningún cuestionamiento o seguimiento, a la persona que acuda a realizar la entrega de su arma.



El objetivo principal de la campaña es disminuir la circulación de armamento entre la población, en las ciudades y en los hogares, para prevenir que pueda ser utilizado para cometer delitos o generar actos de violencia, suicidios, lesiones etc., que ponen en peligro la estabilidad del entorno social y familiar, con consecuencias irreparables.



Cabe señalar que del 19 al 21 de junio se colocará un módulo en la PlazaPrincipal del municipio de Turicato, del 24 al 28 de junio en la Plaza Principal de Tacámbaro y del 29 de julio al 3 de agosto en la Plaza Principal del municipio de Uruapan, por lo que invitamos a la población a mantenerse pendientes a las fechas de instalación de los próximos módulos.



Con estas acciones, la Secretaría de la Defensa Nacional y Fuerza Aérea Mexicanos, coadyuva con los esfuerzos del Gobierno de la República, para contribuir al mantenimiento de un clima de seguridad y tranquilidad en todo el país.