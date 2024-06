Sale Ceci Flores de Hospital de Querétaro; dice que de no haber llegado a verla, no hubiera despertado

Querétaro, Querétaro, 18 de junio de 2024.- Ceci Flores, líder del Colectivo de Madres Buscadoras de Sonora, salió la tarde de este martes del hospital al que había sido trasladada tras ser encontrada semiinconsciente en su domicilio.

“Le agradezco muchísimo a toda la gente que estuvo al pendiente de mí, yo desconocía completamente porque después del golpe, el dolor de cabeza me privó y duré muchísimas horas dormida, lo que preocupó a toda mi familia y alertó todos los mecanismos de protección. Gracias a eso estoy vida, porque si no me hubieran despertado de ese dolor de cabeza pude haber quedado”, explicó Ceci Flores.

Al mismo tiempo, detalló que luego de que las autoridades ingresaran a su domicilio y la revisara un médico, tenía 300 de presión arterial y altos niveles de azúcar, esto derivado de un “golpe de un carro (taxi) cuando se dirigía de la Ciudad de México a Querétaro, originándole malestares de los cuales pudo no haber despertado.

Agregó también que descansará una semana debido a que tiene un esguince, por lo que deberá recuperarse para poder reponerse y seguir con sus trabajos de búsqueda.

“Tengo dos días sin teléfono, no he podido responder, pero en cuanto me reponga estaremos siguiendo esta lucha que tenemos. Aunque yo no pueda estar en búsqueda, hay muchas madres que lo pueden estar”, detalló.

Finalmente y luego de que los medios de comunicación dieran cobertura a su “no localización”, acudiendo a la colonia Álamos de la ciudad de Querétaro la tarde del lunes, la líder del colectivo de Sonora dijo que tendrá que cambiar de domicilio asignado como “lugar seguro”.