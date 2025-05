Revisan 36 negocios de Mompaní en Querétaro tras ataque armado en un bar

Querétaro, Querétaro, a 7 de mayo de 2025.- Al menos 36 negocios que se ubican en la zona de Mompaní, Querétaro están siendo revisados en su documentación por parte de la Dirección de Inspección y Vigilancia para confirmar que se encuentran en condiciones de operar, afirmó Juan Carlos Arreguín Baltazar, titular de la Subsecretaría de Gobierno.



“Hoy en día, estamos llevando a cabo una exhaustiva y minuciosa revisión de la documentación de estos establecimientos para confirmar que están en condiciones de operar”.



Explicó que, este proceso de revisión de documentación se derivó también de los hechos que se registraron el fin de semana pasado donde un establecimiento fue baleado por los clientes quienes discutieron con el mesero quien presuntamente les hizo un cobro excesivo del servicio y que dejó un saldo de un muerto y varios heridos.



Arreguín Baltazar, reconoció que hay muchos negocios que no han abierto y han estado acercándose porque no quieren ser clausurados y hay otro que ya no quieren volver a operar.



“De manera reiterada, el trabajo con Gobierno del estado es permanente y se da bajo el liderazgo del secretario de Gobierno, Carlos Alcaraz y los municipios con quienes estamos trabajando de manera proactiva en el ánimo de mantener un orden muy vigoroso en la zona de Mompaní”.



Recordó que, de dos meses a la fecha el municipio de Querétaro ha clausurado cinco establecimientos en Mompaní y adicional a estas clausuras, otros cinco establecimientos ingresaron documentación para contar con licencia de funcionamiento.



“Estamos hablando de que en Mompaní hay 36 establecimientos de los cuales cinco han sido clausurados; cuatro hace dos meses y uno el fin de semana pasado derivado de la agresión en la que murió una persona”.



Enfatizó que la App que en breve presentará el alcalde capitalino, Felifer Macías Olvera, permitirá que los establecimientos que se encuentran en la Zona Metropolitana estén bajos los mismos criterios de subir la información del cierre de sus negocios como se ha estado haciendo desde noviembre pasado.



“Ya el detalle de esta App será presentado en los próximos días, hemos empezado a consensuarlo con las diferentes cámaras, con las diferentes agrupaciones de restauranteros, antros y cantinas porque es una aplicación que ayudará a todos. Estamos en el ánimo de ordenar a todos y este grupo de más de 650, giros o establecimientos que tienen la posibilidad de la venta de alcohol con envase abierto, por supuesto serán de los beneficiarios”.