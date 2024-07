Reportan explosión de fábrica tequilera en Tequila, Jalisco

Tequila, Jalisco, 23 de julio de 2024.- Esta tarde de martes se registró una explosión en la fábrica de tequila de la marca José Cuervo en el centro de Tequila, en Jalisco, sin que hasta el momento se informe si hubo víctimas mortales o lesionados.

El incendio en la planta no ha podido ser controlado hasta el momento, por lo que el presidente municipal, José Alfonso Magallanes, pidió precaución a los pobladores y turistas.

“Se está atendiendo por parte de protección civil, cruz roja, seguridad pública, elementos de la policía vía, y yo les pido que no se acerquen al centro histórico. Busca a tus familiares, resguárdense en su domicilio, pero no se metan al primer cuadro porque todavía no se puede controlar la situación. De favor te pedimos que protejas a los tuyos”, señaló.

Hasta el momento no se ha dado más información respecto a lo que provocó el incendio, por lo que se espera a que se realicen los trabajos correspondientes.