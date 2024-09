Recibe amenazas Carlos Manzo, edil de Uruapan

Morelia, Michoacán, a 1 de septiembre del 2024.- A unas horas de asumir el cargo como presidente municipal de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, denunció que recibió amenazas vía telefónica, y advirtió a criminales que no le temblará la mano para actuar y defender a la población así como a su familia.

Durante su discurso previo a rendir protesta como alcalde, narró ante los asistentes que le marcaron poco después de la media noche y la amenaza fue directa contra su hijo menor de edad.

"Cómo está Plutarquito tres veces me lo preguntaron y colgué y me volvieron a marcar de número privado que ya venían por Plutarquito fueron las palabras, lo que les digo a esos cobardes que manos, manos les van a hacer falta para llevárselo, conmigo no van a jugar ni voy a titubear en tomar decisiones radicales para defender a la niñez para defender a las mujeres para defender a la gente trabajadora, para defender al pueblo de Uruapan y para defender a mi hijo", apuntó el alcalde de Uruapan.

En su acto de relevó también mencionó que si los grupos delincuenciales traen disputas de territorio, es su problema y que se maten entre ellos, pero no afecten a las familias o habrá dijo "chingadazos acompañado del pueblo de Uruapan".

"No hay problema que se maten en los cerros, que se maten cuando no esté la gente inocente,pero que no atenten contra mujeres, que no atenten contra la gente trabajadora , que no atentan contra los niños porque ahí sí va a haber chingadazos y va a ir con el pueblo de Uruapan acompañado no vamos a permitir eso ya tenemos que poner un alto y necesito que ustedes también se fajen los pantalones y se pongan el sombrero bien puesto", expresó al momento que arrancó aplausos entre los asistentes durante el acto donde rindió protesta como presidente municipal de Uruapan.