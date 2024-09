Protección Civil rescata a 22 personas perdidas en el cerro de La Beata, Michoacán

Zamora, Michoacán, a 22 de septiembre de 2024.- Personal de Rescate Zamora, en coordinación de Protección Civil Municipal, Bomberos Tangancícuaro y la Cruz Roja, rescataron a 22 personas de una cueva del Cerro de la Beata, donde quedaron atrapados tras ser atacados por un enjambre de abejas; cuatro fueron hospitalizados.



Tras información recabada por este medio de comunicación, se informó que aproximadamente a las 10:00 horas los números de emergencias recibieron un reporte sobre un grupo de personas que se encontraba excursionando en dicho cerro, que estaban atrapadas en la cuerva "El Ermitaño" en el cerro citado.



Las corporaciones de auxilio, así como Agentes de la Policía Municipal y Guardia Civil, se dirigieron al lugar y en las inmediaciones de la Gasolinera "BP" de la comunidad de Canindo, instalaron un punto de reunión donde se activo el Sistema de Comando de Incidentes.



Un grupo de socorristas ascendieron al cerro para iniciar la búsqueda de las personas, utilizando drones y recorridos por tierra hasta llegar donde estaban los afectados.



Luego de localizarlos iniciaron el descenso de las personas, todas presentaban picaduras de abeja en distintas partes de sus cuerpos.



Al llegar a punto de control, un grupo de socorristas valoró a los pacientes, con el chequeo de sus signos vitales y les administraron algunos medicamentos. Pero cuatro tuvieron que ser llevados a hospitales para su atención médica.



Los lesionados son:

1.- Denise G., de 40 años

2.- Narda M., de 41 años

3.- Carol M., de 24 años

4.- Guadalupe S., de 20 años

5.- Axel Alejandro M., de 15 años

6.- Brandon Antonio Ch., de 13 años

7.- Valeria D., G., de 32 años

8.- Sebastian A., D., de 8 años

9.- Ramón O., de 38 años

10.- Daniel O., de 6 años

11.- Leonel G., de 6 años

12.- Cesar D., de 40 años

13.- Karla S., B., de 28 años

14.- Angel Julian de 11 años

15.- Valentina G., de 11 años (hospitalizada)

16.- Liliana I. C., de 34 años

17.- Maria Guadalupe de 42 años

18.- Ezequiel D., B., de 7 años (hospitalizado)

19.- Jordi Alfredo L., A., de 31 años (hospitalizado)

20.- Angel A., de 16 años

21.- Francisco Javier G., de 36 años

22.- Mateo Alejandro M., de 11 años (hospitalizado)



También los socorritas Jonathan S., y Roberto I., sufrieron algunas picaduras de abeja, pero estos no requieron ser hospitalizados.



Cabe señalar que al punto de reunión llegaron otras personas por su propio pie, quienes también presentaban picaduras de abejas, por lo que los socorritas les otorgaron los primeros auxilios.



Estas personas fueron las siguientes:



1.- Celia Ch. L., de 39 años

2.- Narciso R., C., de 39 años

3.- Narciso Javier R., C., de 14 años

4.- Leonardo M., H., de 9 años

5.- Karina H., Q., de 9 años

6.- Eliza M., H., de 5 años

7.- Raymundo M., V., de 26 años

8.- Nancy Elizabeth V., de 32 años



Al término de la operación, el alcalde Carlos Soto acudió y felicitó a los socorristas por su esfuerzo y pronta acción para llevar a cabo el rescate de las personas.