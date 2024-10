Promueve Ejército Mexicano patriotismo entre escolapios con Izamiento de Bandera

Morelia, Michoacán, 7 de octubre 2024.- Con la finalidad de promover entre los estudiantes el respeto a los Símbolos Patrios, este lunes se llevó a cabo el Izamiento de Bandera Nacional en las instalaciones del Cuartel de la 21/a. Zona Militar, ante la ir esencia de alumnos de distintos planteles educativos.

Sobre el particular se informó que el referido acto cívico fue presidido por diversas autoridades civiles y militares, así como la participación de docentes y alumnos de las instituciones educativas escuela primaria Hijos del Ejército, Escuela Primaria 20 de Noviembre, Esc. Sec. “Profr. Lucas Ortiz Benítez”, Escuela Normal Superior de Michoacán, Consejo Ciudadano de Morelia, Pentatlón Deportivo Militarizado, damas del Voluntariado de la 21/a. Zona Militar, Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de la Región de Morelia, Consejo Económico y Social de Michoacán; integrantes del Ejército y de la Guardia Nacional.



El izamiento de Bandera, se lleva a cabo el primer lunes de cada mes, con el objetivo de promover el amor y el respeto por los emblemas nacionales, ya que representa el orgullo y la identidad nacional, fortaleciendo así las raíces culturales y el sentido de pertenencia de la nación.



Cabe destacar que al finalizar el evento, los asistentes pudieron disfrutar de la Exposición Fotográfica, Siempre por Ti Siempre por México, Vehículos, así como diversos módulos con equipo y servicios con los que cuenta el Ejército Mexicano.



Estas actividades buscan no solo mantener vivos los símbolos patrios, si no también fomentar la cercanía con la población y fortalecer el sentido de pertenencia y respeto hacia la nación, al incluir a las instituciones educativas, el Ejército Mexicano también busca educar a los jóvenes sobre la importancia de los símbolos patrios y los valores que representan.