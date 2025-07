Signa convenio casa de empeño First Cash con la FGE Michoacán en materia de persecución de delitos

Morelia, Michoacán, a 1 de julio de 2025.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) ratificó un convenio de colaboración con la empresa de empeños, First Cash, en materia de atención de delitos que atentan contra el patrimonio de la sociedad.

Sobre el particular se informó que dicho convenio, que fue firmado por primera vez en noviembre de 2021, tiene por objetivo establecer una alianza interinstitucional que facilite el intercambio de información y elementos que puedan configurarse como medios de prueba para dar fortalecimiento a las carpetas de investigación iniciadas por diversos delitos.

El encuentro estuvo presidido por el Fiscal General, Adrián López Solís, quien, acompañado del vicepresidente de Relaciones con Gobierno para América Latina de First Cash, José Jaime Padilla Gámez, refrendó el compromiso de la FGE de llevar a cabo acciones de seguimiento puntual a los casos que se presenten, así como de brindar certeza a la sociedad de que empresas como esta cuentan con el respaldo de la autoridad gubernamental, lo que garantiza legalidad, transparencia y seguridad en los procesos de empeño de bienes, así como de la compra y venta de artículos.

En su intervención, Manuel Matadamas Ceballos, Representante Legal de First Cash aseguró que cuando las empresas socialmente responsables y la autoridad gubernamental se coordinan, se generan acciones que tienen un impacto positivo en la sociedad, por lo que refrendó la disposición de esta empresa de otorgar información a la Fiscalía para esclarecer hechos en materia de delitos patrimoniales para facilitar las investigaciones.

Por su parte, José Jaime Padilla Gámez agradeció la pronta y oportuna atención de la FGE en los casos que se ha requerido gracias a esta alianza estratégica que ha traído consigo resultados favorables en beneficio del combate a la impunidad en Michoacán.

En la firma de renovación del convenio estuvieron presentes Nicolás Maldonado Millán, Fiscal Coordinador; Julio Meza Gaona, Coordinación de la Policía de Investigación; Pedro Gutiérrez Gutiérrez, Coordinador de Servicios Periciales; Mario Gerardo Pinedo Infante; Coordinador General del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (CMASC); Marisol Moreno Álvarez, Fiscal Regional de Morelia; Hugo Rafael Rodríguez, Director de la Unidad de Robo de Vehículos de Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto; Rabick Esquivel, Director de Seguridad de First Cash; Susana Velasco, Market Manager de Operaciones de First Cash y Fernando de la Torre, Director Regional de Operaciones de First Cash.