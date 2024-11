Persiste exhumación ilegal de cuerpos en cementerios de CDMX

Ciudad de México, a 1 de noviembre 2024.- Decenas de familias han reportado el robo de los restos de sus seres queridos de cementerios ubicados en la Ciudad de México y acusan que las autoridades no cuentan con un protocolo de acción para esas situaciones.

En octubre de 2023, la familia del pequeño Ángel Gael de solo cinco meses de edad, denunció el robo de sus restos, en el panteón San José ubicado en la alcaldía Iztacalco.

Se hace la diligencia, se sacan los restos de la caja, se saca todo. Obviamente ya no había nada, mi bebé, le puse un pañal, le puse ropa, ya no había nada de eso”, dijo la madre del pequeño.

De igual forma, en el mismo camposanto, se denunció la desaparición de la tumba de Guillermo, hombre inhumado en 2017 y cuyo contrato de sepultura estaba vigente.

Hay una mala organización o hay algún tema a lo mejor de corrupción (…) qué mala onda que no respeten ni siquiera la memoria de una persona que ya no está aquí. Somos los que nos quedamos a llorarle a esas personas, pero me duele esa parte, no saber qué pasó con sus restos”, dijo una de sus hijas.

Cabe señalar que de 2018 a 2023 la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México inició 117 carpetas de investigación por exhumación ilegal de restos humanos.