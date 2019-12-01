Persecución en Celaya, Guanajuato, deja una persona sin vida y un lesionado tras un posible robo

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2025 a las 21:49:59

Celaya, Guanajuato, a 28 de noviembre de 2025.- Persecución y disparos fue lo que se registró sobre Prolongación Avenida Tecnológico, dejando el saldo de un hombre sin vida y otro más lesionado tras un posible robo.

Alrededor de las 20:00 horas de este viernes reportaron los disparos a la altura del fraccionamiento Praderas de la Hacienda con dirección a la salida a San Miguel Allende.

Socorristas y autoridades llegaron al lugar mencionado donde confirmaron el deceso de un joven y otro más herido quien fue llevado a un nosocomio para continuar su atención médica.

Según los primeros reportes mencionan que las víctimas que viajaban a bordo de una motocicleta eran perseguidas por sujetos desconocidos y armados que robaron el vehículo y dejaron a las víctimas tiradas y ensangrentadas para después darse a la fuga.

Minutos después arribaron agentes de investigación criminal y peritos, quienes recopilaron la información correspondiente así como evidencias que arrojarán la la mecánica de los hechos así como identidad de las personas.

Al finalizar el trabajo de campo en la escena el cuerpo fue retirado y llevado a las instalaciones del SEMEFO para practicarle la necropsia que marca la ley.