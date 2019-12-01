Persecución en Celaya, Guanajuato, deja una persona sin vida y un lesionado tras un posible robo

Persecución en Celaya, Guanajuato, deja una persona sin vida y un lesionado tras un posible robo
Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2025 a las 21:49:59
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Celaya, Guanajuato, a 28 de noviembre de 2025.- Persecución y disparos fue lo que se registró sobre Prolongación Avenida Tecnológico, dejando el saldo de un hombre sin vida y otro más lesionado tras un posible robo.

Alrededor de las 20:00 horas de este viernes reportaron los disparos a la altura del fraccionamiento Praderas de la Hacienda con dirección a la salida a San Miguel Allende. 

Socorristas y autoridades llegaron al lugar mencionado donde confirmaron el deceso de un joven y otro más herido quien fue llevado a un nosocomio para continuar su atención médica. 

Según los primeros reportes mencionan que las víctimas que viajaban a bordo de una motocicleta eran perseguidas por sujetos desconocidos y armados que robaron el vehículo y dejaron a las víctimas tiradas y ensangrentadas para después darse a la fuga. 

Minutos después arribaron agentes de investigación criminal y peritos, quienes recopilaron la información correspondiente así como evidencias que arrojarán la la mecánica de los hechos así como identidad de las personas. 

Al finalizar el trabajo de campo en la escena el cuerpo fue retirado y llevado a las instalaciones del SEMEFO para practicarle la necropsia que marca la ley.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Explosión por pirotecnia cobra la vida de una persona en Pesquería, Nuevo León; hay al menos 3 lesionados y varias casas afectadas
Cae un primer policía de Ario por asesinato de empresaria y secuestro de su acompañante; múltiples agentes prófugos tras ataque en Santa Clara del Cobre, Michoacán
Persecución en Celaya, Guanajuato, deja una persona sin vida y un lesionado tras un posible robo
En Apatzingán, Michoacán: Menores ocasionan incendio al jugar con cohetes en la colonia Babilonia
Más información de la categoria
Explosión por pirotecnia cobra la vida de una persona en Pesquería, Nuevo León; hay al menos 3 lesionados y varias casas afectadas
Ario, Michoacan, y la alcaldesa que no vio nada: su Policía Municipal mata civiles, huye y la deja exhibida; prófugos, nueve presuntos asesinos con placa 
Solicita Grecia Quiroz el registro de marca de “Carlos Manzo” y “Movimiento Independiente del Sombrero” ante el IMPI
Comonfort recibe lo cuerpos de diez jornaleros entre lágrimas y muestras de solidaridad; perdieron la vida en accidente en la carretera Salamanca-León
Comentarios