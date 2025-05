Operativos coordinados logran aseguramientos clave en Celaya: Cajero Reyes destaca eficacia regional

Celaya, Guanajuato, a 23 de mayo 2025.- El aseguramiento de un tractocamión robado, el rescate de un menor y la recuperación de múltiples vehículos con reporte de robo son algunos de los resultados recientes que ha dado la coordinación intermunicipal entre Celaya y municipios vecinos, informó el director de la Policía Municipal, Bernardo Rafael Cajero Reyes.

“Precisamente fue el día de ayer el aseguramiento del tractocamión, el rescate del menor, y así innumerables actividades de rescate de vehículos también con reporte de robo que ellos nos reportan. Se detecta por las cámaras de C4, por los lectores de placas, y ya nosotros podemos asegurarlos acá”, detalló el funcionario.

Este trabajo conjunto se activó nuevamente tras los hechos violentos registrados la madrugada de este jueves en Apaseo el Alto. Aunque no hubo una comunicación directa con la dirección de Celaya, sí se activaron los protocolos a través del C4. “Cuando sucede ese tipo de hechos en Apaseo, en ese momento no me hablaron directamente a mí, pero sí se coordinó con C4. La Policía Municipal se pone en situación de alerta aquí en Celaya y se espera cubrir las posibles rutas de acceso”, explicó.

Cajero Reyes reconoció que, aunque no ha habido detenciones recientes derivadas de estos operativos, sí se han logrado capturas en semanas anteriores. “Hace como un mes aproximadamente tuvimos el aseguramiento de personas a bordo de vehículos con reporte de robo también”, mencionó.

Sobre la estrategia de regionalización que coordina el estado a través de la Región 4, el director subrayó que ha facilitado un vínculo más sólido entre municipios. “Nos permite trabajar en coordinación, conocernos, tener una confianza y poder actuar de manera inmediata”, dijo tras participar en un encuentro con directores y subdirectores municipales.

Al ser Celaya uno de los municipios con mayor capacidad operativa en la región, su participación resulta clave. Sin embargo, Cajero Reyes aclaró que no se busca liderar los esfuerzos, sino sumar. “Celaya es uno de los municipios más grandes de la región. Tenemos la capacidad suficiente, pero no existe ningún liderazgo de uno hacia otro; yo creo que es un trabajo coordinado”, apuntó.

Finalmente, descartó que en la actual administración se estén prestando recursos a otros municipios, como ocurrió anteriormente. “Ya el armamento que se prestó, los vehículos que fueron prestados, ya están aquí en Celaya. Me parece que fueron prestados al municipio de Apaseo el Alto, pero no tenemos ahorita nada prestado en otros municipios”, concluyó.