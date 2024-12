“Operación Limpieza”: Aseguran 3 millones de mercancía de procedencia ilegal en Baja California

Ensenada, Baja California, a 26 de diciembre de 2024.- Como parte de la “Operación Limpieza” en Baja California se decomisaron más de 3 millones de artículos que no pudieron comprobar su procedencia legal, entre lo asegurado están juguetes, perfumes, electrónicos y textiles, con un valor de 320 millones de pesos.

El operativo se llevó a cabo en Ensenada, en distintos puntos de la ciudad como “Max Family” y “Plaza China”, entre los dos inmuebles abarcan 18 mil metros cuadrados.

Hasta el momento han encontrado mercancía de 8 países aunque de este operativo se encontraron piezas provenientes de Indonesia, Taiwán, China, Malasia, Vietnam y Bangladesh, principalmente, detalló el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Los productos incautados presentan varias irregularidades en su etiquetado, como por ejemplo no presentan el Aviso de Funcionamiento correspondiente, en tanto que los alimentos no tienen etiquetado en idioma español y no es visible la fecha de caducidad de los mismos.

Su etiquetado, en la mayoría de sus productos, son engañosos, sobre todo en aquellos destinados al mercado de cosméticos.

En dicho operación participaron 371 elementos y 190 unidades de los tres niveles de gobierno.