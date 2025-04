Ola de calcinados en Morelia y su periferia: Van 11 en quince días en el corazón de Michoacán; despliegan operativo emergente

Morelia, Mich., a 26 de abril de 2025.- En un lapso de 15 días, once cuerpos calcinados han sido localizados en la capital michoacana, corazón financiero y político del estado, y en tres municipios de la Zona Metropolitana, a no más de media hora en auto del centro de la capital.



Los municipios afectados por la reciente ola criminal, son Morelia, Tarímbaro, Álvaro Obregón y Cuitzeo, los cuales se interconectan por carreteras y brechas, conformando un corredor hacia el estado de Guanajuato y puerta de entrada al Oriente de Michoacán. En estos municipios, se ha detectado la operación de violentas células vinculadas a poderosos cárteles.



La madrugada del 10 de abril, en la comunidad Téjaro, en el municipio de Tarímbaro y a 20 kilómetros del centro de Morelia, fueron localizados dos cuerpos calcinados al interior de una camioneta.



El 18 de abril, en el municipio de Álvaro Obregón, dos camionetas fueron incendiadas, cada una con un cuerpo dentro. Los cadáveres fueron hallados sobre la carretera a Zinapécuaro, y a solo 11 minutos de Téjaro, separando a estas localidad solo una carretera y huertas.



Ese mismo día, en la capital michoacana, dos cuerpos calcinados fueron localizados en un predio de la colonia Villas de la Loma, al poniente de la ciudad de Morelia.



El 23 de abril, de nuevo en Álvaro Obregón, una camioneta fue localizada con un cuerpo en su interior, en la comunidad Chehuayo, en la ribera del lago de Cuitzeo.



El 25 de abril, de nueva cuenta en Téjaro, Tarímbaro, fueron localizados dos cuerpos calcinados al pie de una camioneta; una de las víctimas fue identificada como un tapicero vecino de la región, quien estaba desaparecido unas horas antes de su hallazgo.



Asimismo, alrededor del mediodía, en Cuitzeo fueron localizados dos cuerpos al interior de una camioneta calcinada, en una brecha en inmediaciones de la zona arqueológica Tres Cerritos.



Este sitio está a solo 18 kilómetros de Chehuayo, al lado opuesto del lago de Cuitzeo, donde -como se mencionó- el 23 de abril fue localizado un cuerpo quemado.



La gran cantidad de transporte que transita por las carreteras de la región, gracias a la interconectividad que permite sacar todo tipo de mercancías de Michoacán hacia el Bajío, y la presencia de ductos de Pemex en la zona, hacen esta zona un atractivo botín para los delincuentes.



Esta situación no solo ha llamado la atención de la Agencia de Noticias Noventa Grados, pues las autoridades ya anunciaron un operativo ante la ola de violencia.



El viernes, la Fiscalía del estado anunció un operativo para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos, ante la ola de violencia suscitada en los últimos días.



En coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, se implementaron acciones operativas en los municipios de Tarímbaro, Álvaro Obregón, Zinapécuaro y Morelia.



El operativo consiste en recorridos aéreos y terrestres, encabezado por el coordinador de la Policía de Investigación, Julio Meza Gaona, en respuesta a la quema de vehículos, enfrentamientos entre civiles armados y fuerzas federales, así como homicidios ocurrido en la zona metropolitana de Morelia.