Obispo de Celaya lamenta falta de organización y seguridad en la ciudad ante hechos violentos 

Celaya, Guanajuato, 28 de julio de 2024. - Mons. Alejandro Aguilar Ledesma, obispo de la Diócesis de Celaya, expresó su lamentación por el fallecimiento de un agente de tránsito y Policía Vial en un ataque reciente en la ciudad. También criticó la falta de organización y seguridad en la ciudad, calificándola como "falta de coordinación" entre las autoridades estatales y federales.

"Ha sido muy lamentable la situación que hemos vivido en estas últimas semanas en Celaya, hay un aspecto que me parece grave y es la cuestión de los tránsitos porque los tránsitos en general se tratan de vialidad son personas que son visibles por su uniforme son vulnerables",

"hay tres cosas ante la situación que está pasando una, o el gobierno no quiere actuar dos, o está rebasado que tampoco lo creo tres, no creo que pueda ser cómplice ni debe ser cómplice de una situación así, que yo pienso que es cuestión de que no se coordinan, no quieren, no hay voluntad de querer hacer las cosas en cuestión por eso digo falta inteligencia, organización estrategia, no es sólo la voluntad del querer hacer las cosas y de traer más elementos", dijo el obispo.

También expresó su preocupación por la falta de respeto a las instituciones y la necesidad de diálogo para resolver los problemas. "Tenemos que llegar al diálogo para poder tomar consensos llegar a otra cosa preocupante, tenemos que comprometernos más a una hora todos verdad", agregó.

A decir del Obispo consideró que Celaya está sola en materia de seguridad por la falta de apoyo por parte de los gobiernos estatal y federal, "Los gobiernos estatales y federales pareciera que están dejando solo a Celaya. Pues una, yo creo que hay una obviedad, yo creo que esas son obvias, es decir, creo que no sé, si la intención tanto del gobierno federal, el gobierno estatal, es de dejar solo a Celaya, si esa es la intención lo están logrando, a todas horas hay asesinatos, puede pasar en calle, centro de la ciudad en colonias, en el bulevar, en un restaurante, puede pasar afuera de una escuela, asesinatos políticos estamos llegando al tiempo de la barbarie".

El obispo también habló sobre la crisis antropológica y cultural que enfrenta la sociedad, destacando la importancia de sembrar valores y principios para revertir la situación. "No hay que perder la esperanza, yo digo que tenemos que seguir luchando y con la gente que tenemos conciencia y estamos comprometidos y convencer a muchos otros de que vale la pena seguir trabajando por el bien", concluyó.