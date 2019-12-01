Nombran a nuevo titular de la Agencia de Investigación Criminal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Noviembre de 2025 a las 07:17:50

Ciudad de México, a 29 de noviembre 2025.- Se informó que Héctor Elizalde Mora asumirá la titularidad de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) tras la salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República (FGR).

Según el comunicado oficial, el nombramiento forma parte de los ajustes internos tras la salida del antiguo fiscal general.

Asimismo, se mencionó que es el primer movimiento realizado por la encargada de la dependencia, Ernestina Godoy Ramos.

Además, desde la Fiscalía señalaron que estos ajustes buscan “fortalecer las capacidades operativas e impulsar una mayor coordinación en las tareas de investigación”.

Elizalde Mora es licenciado en Derecho y ha ocupado cargos estratégicos en seguridad e inteligencia. Fue director general de apoyo táctico en la Segob, director general de Inteligencia Operativa y también responsable de Mandamientos Ministeriales y Judiciales en la propia FGR.