No hubo violación del espacio aéreo mexicano por parte de aviones militares de EEUU: Defensa; no descartan espionaje

Ciudad de México, a 11 de febrero 2025.- El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), general Ricardo Trevilla, aseguró que los vuelos militares estadounidenses de los últimos días no violaron el espacio aéreo nacional.

Durante su participación en la conferencia de prensa de la presidenta de México, el mando militar apuntó que nada más se han ubicado a dos de estos vuelos, los cuales fueron en espacio aéreo internacional, cerca de Baja California.

“Nosotros nada más tenemos ubicados a dos, uno el 31 de enero y otro el 3 de febrero. Esos vuelos han sido en espacio aéreo internacional, se cumplió con la normatividad internacional”, declaró.

Por otra parte, el titular de Defensa no descartó que estos dos vuelos detectados pudieran realizar acciones de espionaje, pero comentó que no afecta debido a que en concordancia con los tratados de las fuerzas armadas, deben compartir la información obtenida.

“No afecta porque si llegan a tener información existen los convenios entre fuerzas armadas precisamente para compartir esa información, en todo caso nos la darían… No lo podemos descartar (si realizaron acciones de espionaje) porque no sabemos lo que hicieron, pero ellos no violaron el espacio aéreo nacional”, apuntó el general secretario Trevilla.