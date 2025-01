No hay multas para cámaras de seguridad privadas: Policía Morelia

Morelia, Michoacán, a 25 de enero de 2025.- Luego de la confusión general por supuestas multas relacionadas a cámaras de vigilancia privada, el Comisionado Municipal de Seguridad, Alejandro G. Cussi, aclaró que no hay tal ni tampoco restricciones para que la ciudadanía las instale y use.



El Comisionado Cussi mencionó que la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares no contempla multas para quienes tienen cámaras.



Por tanto, la instalación de cámaras de videovigilancia en casas particulares con fines de seguridad no está sujeta a sanciones.



Pero eso sí, se debe evitar la invasión de la privacidad de los vecinos, es decir, no capturar imágenes del interior de propiedades vecinas sin consentimiento.



“La ciudadanía puede instalar cámaras en sus domicilios y negocios para proteger su patrimonio y prevenir delitos. Además, en Policía Morelia ponemos a disposición la posibilidad de conectar tus cámaras de videovigilancia al C4”, expresó González Cussi.