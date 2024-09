Michoacán: Riña en Cereso Mil Cumbres alerta a cuerpos de seguridad y familiares de internos

Morelia, Mich., a 12 de septiembre de 2024.- Tras el reporte de un presunto motín en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Alto Impacto David Franco Rodríguez, ubicado en la carretera a Mil Cumbres, autoridades estatales informaron que se trató de una riña entre internos, la cual fue rápidamente controlada por el personal de seguridad del penal.



El incidente, que generó alarma entre los familiares de los reclusos y la población en general, ocurrió apenas tres semanas después del relevo en la Coordinación del Sistema Penitenciario.



Las autoridades no han proporcionado detalles sobre las causas exactas del enfrentamiento ni el número de involucrados, aunque aseguran que la situación se encuentra bajo control y que no hubo daños graves ni fugas.



A través de las redes sociales, la Coordinación Del Sistema Penitenciario Del Estado De Michoacán informó que “La Policía Procesal atendió esta tarde una riña ocurrida al interior del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto. Ante el hecho, se activaron los protocolos de seguridad a fin de restablecer el orden en el lugar. Al momento se han regresado a las actividades cotidianas del lugar. No se registran heridos ni lesionados”.