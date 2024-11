“Me voy sonriendo”: Renuncia tesorero de Tacámbaro tras exhibirse sentencia en EEUU y vínculos con el crimen en Michoacán; no descarta volver

Tacámbaro, Mich., a 23 de noviembre de 2024.- El Tesorero Municipal de Tacámbaro, Raudel Campos Murillo, anunció que tomó la decisión de retirarse de su cargo, luego de que el diario Reforma evidenciaría una sentencia en su contra en los Estados Unidos por el delito de trata de mujeres, mientras que en México se le vincula con el crimen organizado.

En conferencia de prensa junto al Alcalde y el Cabildo, evento atestiguado por su propia madre, Raudel Campos dijo que son una mentira los señalamientos en su contra.

Rápidamente se exoneró mostrando dos hojas, una de antecedentes no penales expedida por la Fiscalía del Estado y un documento de Estados Unidos. “Me va allegar otra carta, sellada por un juez (que dice) que yo no tengo problemas con nadie”, dijo el ahora extesorero.

"Para eso me tomé este atrevimiento de separarme del cargo (...) simplemente no quiero dañar al Ayuntamiento. Me voy a tomar un tiempo para investigar por qué sacaron esa nota, quién fue. Voy hasta Estados Unidos para conseguir la carta de un juez que nunca he tenido un delito mayor", refirió Campos Murillo.

A pesar del escándalo, el hasta hoy Tesorero Municipal, Raudel Campos Murillo refirió que valorará su retorno al cargo.

Dijo que abandona el puesto, con la frente en alto, y que se va “riéndose”, así como llegó hace apenas 3 meses.