Localizan a joven desaparecida durante en fiesta celebrada en Los Mochis, Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa, 8 de julio del 2024.- La adolescente identificada como Verónica N. de 16 años de edad, misma que había sido reportada como desparecida desde la tarde del sábado por sus familiares, fue localizada en otra fiesta con sus amigos en estado de ebriedad, en el ejido Nueve de Diciembre, informaron autoridades de Sinaloa.

Fueron elementos de la Unidad de Equidad y Género de la Secretaria de Seguridad Municipal en Ahome quienes lograron dar con su paradero, después de rastrear varios mensajes que emitió por vía WhatsApp a su papá, en los que le notificaba que “no estaba perdida” y “estar bien”.

Según la información que dieron sus familiares, la joven mujer salió la tarde del sábado pasado de su hogar, vestida con una blusa, falda color verde y tenis, sin avisar donde iría, por lo que al no retornar a su hogar, iniciaron su búsqueda.

Al momento de no tener noticias sobre su paradero, contactaron a todas las amistades de ella en busca de información sobre su paradero, no obstante, no obtuvieron respuesta, por lo que presentaron la denuncia respectiva ante la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y de la Policía Municipal.

Tras iniciarse su búsqueda, elementos de la Unidad de Equidad y Género, lograron ubicarla en una fiesta, celebrada en el ejido Nueve de Diciembre, mismo que se encuentra en las afueras de la ciudad de los Mochis, en donde convivía con otras personas, quienes consumían bebidas alcohólicas.