La Siglo XXI tuvo saldo blanco en el periodo vacacional de Semana Santa: concesionaria

Morelia, Michoacán, a 19 de mayo de 2025.- En el reciente periodo vacacional de Semana Santa -para quienes tuvieron descansos-, la Autopista Siglo XXI en Michoacán tuvo saldo blanco a lo largo de los más de 331 kilómetros que la componen su red, al no haberse presentado accidentes, ni lesionados, ni personas fallecidas, ¿un milagro?

No necesariamente, dado que lo más importante fue el respeto de los usuarios de la vía, quienes observaron las medidas de prevención durante sus recorridos y, asombrosamente, las pusieron en práctica, ¡hasta parecieron choferes de un país primer mundista, como los neerlandeses!

Este resultado blanco también fue posible gracias a la suma de varios factores: primero, al cumplimiento de las obligaciones de la Concesionaria y a la implementación de un programa de operación por parte de la empresa para atender a sus usuarios.

También la coordinación de la Concesionaria con las autoridades federales, a través del Centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en Michoacán. Asimismo, dio muy buenos resultados la coordinación con las autoridades del Gobierno del Estado de Michoacán.

Gracias a estas acciones, se logró disminuir el registro de accidentes y la percepción de inseguridad en la autopista Siglo XXI -que va, si hasta hay quienes la ven como si la hubiera diseñado Stephen King: “la carretera mortal”-, con la implementación de una campaña de difusión masiva, que abarcó los aspectos preventivos y de seguridad vial, dirigida a los usuarios, con el objetivo de fortalecer una cultura vial responsable.

La campaña de difusión y los diferentes operativos, lograron fortalecer la conciencia de los usuarios de la vía, sobre la importancia de atender las normas del manejo responsable: no exceder los límites de velocidad, no manejar cansado, no ingerir bebidas alcohólicas mientras se conduce y no distraerse con el teléfono móvil.

Asimismo, los manejadores atendieron la importancia del uso del cinturón de seguridad, de revisar las condiciones mecánicas de los vehículos antes de salir a carretera, de mantener una distancia segura con el vehículo de adelante, de señalar oportunamente los cambios de carril, de no rebasar por la derecha y de no detenerse en curvas.

Además de informar sobre las medidas de seguridad, en la campaña de difusión impulsada por la Concesionaria, se hizo énfasis en los servicios de atención prehospitalaria que se ofrecen a sus usuarios, así como servicios mecánicos y de grúas, para apoyarlos, garantizando que juntos, Concesionaria, autoridades y usuarios, construyen un recorrido más seguro y confiable.