Intentó ganarle el paso al tren en Pátzcuaro, Michoacán, y fue embestido: dos hombres sobreviven

Pátzcuaro, Mich., a 8 de diciembre de 2025.— Una mala decisión al volante estuvo a punto de convertirse en tragedia la tarde de este lunes, luego de que un camión cargado con cajas de huevo fuera impactado por un tren en la carretera Pátzcuaro–Quiroga, a la altura de la comunidad de Tzurumutaro. A pesar de la fuerza del choque y de los daños que prácticamente destrozaron la unidad, el conductor y su acompañante sobrevivieron con heridas menores.

De acuerdo con los primeros reportes, el operador del vehículo habría intentado cruzar las vías férreas acelerando para “ganarle el paso” al tren que se aproximaba. Sin embargo, el maquinista no logró detener la marcha y terminó embistiendo al camión, arrastrándolo varios metros antes de quedar inmóvil.

Testigos señalaron que el silbato del tren se escuchó repetidamente momentos antes del impacto, pero el conductor no detuvo su marcha.

Al lugar acudieron bomberos, paramédicos y elementos policiales, quienes, tras maniobras entre la estructura colapsada del camión, localizaron a los dos tripulantes aún con vida. Ambos presentaban contusiones leves y ninguno requirió traslado hospitalario, lo que fue considerado un golpe de suerte dada la magnitud del accidente.

Las autoridades aseguraron la zona y retuvieron al conductor y copiloto para iniciar el proceso correspondiente y determinar responsabilidades. En tanto, equipos de emergencia y grúas trabajaron durante varias horas en la remoción de los restos del vehículo, con el fin de reabrir la circulación y evitar mayores complicaciones viales.

El incidente reavivó el llamado de las autoridades y cuerpos de rescate a extremar precauciones al cruzar zonas ferroviarias, donde un solo descuido puede derivar en consecuencias fatales.