Instalan BOI en Zinapécuaro y Queréndaro

Morelia, Michoacán, a 16 de noviembre del 2024.- En los municipios de Zinapécuaro y Queréndaro se instaló una Base de Operaciones Interinstitucionales que contará con alrededor de 90 elementos de la Sedena, Guardia Nacional y Civil.

Fué tras los hechos de violencia registrados en dichos municipios y atribuidos a la delincuencia organizada, que se determinó ubicar la BOI, con la que pretenden disminuir la presencia de dos grupos delictivos que operan en la zona y se pelean el poder de esa área del estado.

En relación al tema Carlos Torres Piña, secretario de Gobierno de Michoacán, indicó que durante un operativo en una localidad de Zinapécuaro se ubicó un campamento donde operaba presuntamente integrantes de grupos delictivos.

"Ayer se realizaron operativos desde temprano como la Sedena, Guardia Nacional también participó la Guardia Civil y ya se dejó una Base de Operaciones Interinstitucionales en el municipio para resguardar y acompañamiento en la zona y ayer se hicieron recorridos en la zona rural, no había personas , pero había diferentes materiales de uso y consumo diario como son envolturas de alimentos..nos decía la Guardia Nacional que era un campamento donde probablemente había entre 20 a 30 personas", comentó en entrevista el funcionario estatal.

Cuestionado sobre un vídeo difundido en redes sociales dónde se observa una hielera con un cuerpo desmembrado a inmediaciones de la alcaldía de Zinapécuaro, apuntó que dicho material gráfico no corresponde a los acontecimientos violentos de este viernes.

El vídeo creo no corresponde ahí, de inmediato se lo mandé a la Fiscalía, Guardia Nacional y creo no corresponde ahí, lo cheque pareciera un cuerpo en hielera lo compartí con las autoridades pero no se encontró nada", manifestó Torres Piña, agregó que mantiene contacto con los ediles de Queréndaro y Zinapécuaro, pero no le señalaron que sean objeto de algún tipo de amenaza.

El pasado 5 de noviembre se registró un enfrentamiento entre agentes de la Guardia Civil con integrantes del crímen organizado, situación que derivó en quema de vehículos sobre carreteras en la zona de Zinapécuaro, Álvaro Obregón, Indaparapeo, Charo y Queréndaro.

Este viernes un grupo de sicarios rafaguearon la presidencia municipal de Zinapécuaro, y quemaron una combi del transporte público en el paradero de un costado de la alcaldía, de manera simultánea en Queréndaro una patrulla fue baleada, un agente de la policía local perdió la vida y una mas resultó lesionada.