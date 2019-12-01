Ingresa a prisión presunto autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo

Ingresa a prisión presunto autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Noviembre de 2025 a las 07:46:49
Almoloya de Juárez, Estado de México, a 29 de noviembre 2025.- Jorge Antonio “N”, presunto autor intelectual del homicidio del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, fue ingresado al penal de máxima seguridad El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

El hombre conocido como “El Licenciado”,fue trasladado desde Mil Cumbres, una cárcel en Michoacán, a la que ingresó la noche del jueves, hacia El Altiplano, a donde llegó alrededor de las 5:00 horas, según los primeros reportes.

El señalado está acusado de  ser uno de los autores intelectuales del asesinato de Manzo Rodríguez, perpetrado la noche del 1 de noviembre durante un evento público por el Día de Muertos.

El traslado penitenciario fue realizado vía terrestre, custodiado por un fuerte dispositivo policial, encabezado por las secretarías de Marina, Defensa y Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

A través de un comunicado, la Fiscalía de Michoacán explicó que la noche del jueves se cumplimentó una orden de aprehensión contra el detenido por los delitos de homicidio calificado y lesiones.

