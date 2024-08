Identifican a los 8 fallecidos en balacera en Coahuayana, Michoacán: Operaban para el grupo paramilitar de “El Teto”

Foto: Ángel Méndez

Coahuayana, Mich., a 26 de agosto de 2024.- Los 8 hombres que murieron el sábado en un enfrentamiento armado en los límites de Michoacán con Colima, ya fueron identificados, tratándose de miembros del grupo armado que dirige Héctor Zepeda Navarrete, alias “El Teto”, señalado como líder del crimen organizado, quien opera en Coahuayana con la tolerancia de autoridades locales.

Los fallecidos fueron identificados como Uriel M., Mario M., Pedro H., Ángel C., Pedro C., David M., Francisco S. y Luis C., todos ellos miembros de la “policía comunitaria” de Coahuayana, un grupo paramilitar que comanda Héctor Zepeda Navarrete, alias “El Teto”.

Esta “policía comunitaria” opera a la par que la Policía Municipal de Coahuayana cuya directora es Irlanda Villa Espino. La mañana del sábado, día que se suscitó el enfrentamiento entre el grupo del Teto y presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, nunca hizo su aparición la Policía Municipal de Coahuayana, lo cual respondería por qué todas las víctimas fatales son miembros del grupo del “Teto”, e indicaría que la seguridad local ha sido relegada a este grupo paramilitar, por el alcalde morenista Gildardo Ruiz, a pesar de que la Policía local cuenta con armas largas y patrullas nuevas.

Incluso en el funeral de los fallecidos, "El Teto" dijo que lamentaba que su grupo fuera el encargado de la seguridad del municipio por los últimos años y que los deudos recibirían directamente los salarios de los caídos, desconociéndose de dónde obtiene su financiamiento este grupo paramilitar, del cual tampoco se sabe cuántos integrantes tiene y el número y tipo de armas que posee.

Medios nacionales como Azteca Noticias han citado a fuentes policiales y militares, que aseguran que “El Teto” y sus hombres “se presenta como una ‘Guardia Comunal’, no tiene vínculos indígenas y utiliza esta fachada para encubrir sus actividades delictivas”.

Estos señalamientos no son nuevos; durante el proceso electoral de 2021, el CJNG acusó a Germán Ramírez Sánchez “El Toro” y Héctor Zepeda Navarrete “El Teto”, de apoyar las candidaturas Gildardo Ruiz en Coahuayana y “Chema” Valencia en Aquila, quienes a la postre ganaron las elecciones. A todos ellos los amenazaron de muerte.

De acuerdo con lo señalado por el CJNG, a las playas de Coahuayana llegan grandes cantidades de cocaína, que son descargadas por El Teto y su gente, en contubernio con las autoridades locales.

Entonces también se acusaba al Teto y a El Toro de “ordeñar” a los Ayuntamientos, “sacándoles gasolina y partidas de seguridad pública, y sobre todo meter sicarios a la Policía Municipal, y que los presidentes les sirvan como intermediarios con el gobierno para delinquir libremente y poder cuidar sus plazas y seguir descargando cocaína en las costas".

“No se hagan pendejos fingiendo que son autodefensas y gente de bien, son peor que cualquier cartel, nomás que el gobierno los ha protegido y por eso siguen vivos, pero no quitaremos el dedo del renglón, seguiremos avanzando, y hasta no eliminar a los Carteles Unidos de Michoacán viviremos en paz”, advirtió en 2021 el CJNG.