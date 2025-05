Habitantes de Fuentes de Balvanera bloquean carretera Apaseo el Alto-Querétaro para exigir solución al desabasto de agua

Apaseo el Grande, Guanajuato, a 10 de mayo 2025.- Una fila kilométrica de vehículos varados se formó la tarde del viernes en la carretera Apaseo el Alto - Querétaro, luego de que habitantes de la comunidad Fuentes de Balvanera bloquearan ambos sentidos para exigir solución al desabasto de agua que padecen desde hace más de dos semanas.

La protesta, que comenzó alrededor de las 6:00 p.m., afectó gravemente la movilidad de cientos de personas. Algunos pasajeros del transporte público, incluyendo vecinos de comunidades como San Isidro del Llanito, optaron por descender de los camiones y continuar a pie con tal de llegar a sus hogares.

“Ya lo habíamos advertido. El 2 de mayo pedimos pipas para que la gente no se quedara sin agua, pero la empresa ignoró nuestra solicitud. Hoy la comunidad está harta”, declaró María, delegada de la colonia, quien encabezó la manifestación.

La exigencia principal va dirigida a la empresa Caveso, encargada del suministro desde 2008 mediante una concesión de 30 años. De acuerdo con los manifestantes, la empresa ha sido omisa ante las fallas del pozo que abastece a la zona, lo que ha dejado sin agua a diversas colonias como Villas del Rey, Haver y Fuentes de Balvanera.

“Ya llevamos más de 15 días sin una sola gota. Nos dicen que son fallas técnicas, que variaciones de voltaje, pero nadie nos da una solución real”, lamentó la delegada. “Lo único que tenemos claro es que seguimos sin agua, mientras que en los fraccionamientos residenciales sí hay. ¿Por qué ellos sí y nosotros no?”.

El bloqueo se ha mantenido de forma intermitente: los manifestantes permiten el paso por lapsos de cinco minutos para luego volver a cerrarlo. Sin embargo, eso no evitó que la fila de autos creciera rápidamente, provocando molestia entre los automovilistas.

“No queremos afectar a otros ciudadanos, pero es la única forma en que nos hacen caso. Ya hemos hecho peticiones, protestas frente a oficinas, y seguimos sin agua. Esta vez no nos vamos hasta que haya una respuesta concreta”, aseguró María.

A pesar de que autoridades de CFE han comenzado trabajos en la zona, la comunidad señala que aún no hay avances palpables. “Dicen que ya están trabajando, pero no vemos resultados. Necesitamos una solución definitiva, no más excusas”.

Hasta la medianoche, la manifestación seguía activa. Los vecinos reiteraron que el cierre continuará hasta que se restablezca el suministro de agua en todas las secciones de la delegación.