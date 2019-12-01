Golpe fulminante en la carretera Uruapan–Taretan, Michoacán: Aseguran tráiler cargado con varias toneladas de químicos para laboratorios

Uruapan, Mich., a 28 de noviembre de 2025. — En un espectacular operativo que sacudió la autopista Uruapan–Taretan, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, apoyados por autoridades civiles, desataron un contundente golpe contra las estructuras criminales al asegurar un tractocamión repleto de materiales utilizados para la producción de drogas sintéticas.

El aseguramiento ocurrió en el Puesto de Inspección Ciudadana Pemex, donde los agentes interceptaron el pesado vehículo y descubrieron una carga que ha puesto a temblar a más de un grupo delictivo: 5 mil kilogramos de precursores químicos, además de 19 mil 600 litros adicionales del mismo tipo de sustancias, todo oculto entre compartimentos del tractocamión.

Este decomiso representa un duro revés para las redes dedicadas al abastecimiento de narcolaboratorios, pues el volumen incautado permitiría abastecer una operación ilícita de gran escala. Aunque aún se desconoce si el conductor fue detenido o si el camión habría sido abandonado, la magnitud del cargamento desató todo tipo de especulaciones en la zona.

El material asegurado ya fue entregado a las autoridades correspondientes, quienes deberán determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones para intentar descifrar quién estaba detrás de este enorme traslado químico que, de haber llegado a su destino, habría alimentado la maquinaria criminal que opera en la región.

Mientras las corporaciones refuerzan la vigilancia, este hallazgo vuelve a dejar claro que la autopista Uruapan–Taretan sigue siendo un punto clave —y altamente disputado— en las rutas de la economía criminal del occidente del país.