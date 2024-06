FGJ CDMX confirma que restos hallados en Iztapalapa por Ceci Flores son humanos

Ciudad de México, a 1 de junio 2024.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), confirmó que los restos óseos hallados por la activista Ceci Flores, en un paraje del Cerro de las Tres Cruces, en la alcaldía Iztapalapa son de un humano.

Mediante un comunicado, la FGJ dio a conocer que en la zona señalada se desplegó un equipo especializado en la búsqueda y procesamiento de indicios, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Se han encontrado 3 puntos de interés donde se encuentran restos óseos, los cuales no guardan una relación anatómica, por su ubicación, no guardan relación, no podríamos hablar de una persona enterrada, sino de restos por separado encontrados amontonados”, expuso Ulises Lara, encargado de Despacho de la Fiscalía capitalina.

Asimismo, dijo que los restos son analizados por diferentes especialistas en varias disciplinas forenses.

Por otra parte, Lara López manifestó que los restos hallados fueron manipulados y alterados antes de que el personal competente llegara al sitio.