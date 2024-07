Ferrocarril embiste auto en Morelia, Michoacán: sólo hay daños materiales

Morelia, Michoacán, a 20 de julio de 2024.- Daños materiales y caos vehicular fue el resultado de la imprudencia de un conductor, que pretendió ganar el paso al ferrocarril pero terminó arrollado.



El incidente ocurrió en el cruce de la avenida Guadalupe Victoria co División del Norte, al medio día de este sábado lluvioso.



Por fortuna para el conductor, sólo hubo daños materiales, no a su vida o integridad. Pero el resto de automovilistas no podrán decir que están nadando en alegría, porque el incidente generó un bloqueo vehicular, con el consecuente tráfico pesado en las calles aledañas.



Lo anterior en virtud de que el ferrocarril no se puede mover del sitio hasta que no se realicen las actuaciones correspondientes por la autoridad.