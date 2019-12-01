Fallece pepenador en la colonia La Comunal de Lázaro Cárdenas, Michoacán; al parecer sufrió un infarto

Fallece pepenador en la colonia La Comunal de Lázaro Cárdenas, Michoacán; al parecer sufrió un infarto
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2025 a las 19:49:11
Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 28 de noviembre de 2025.- Al parecer víctima de un infarto al miocardio un pepenador perdió la vida, hechos registrados en la colonia La Comunal, del municipio de Lázaro Cárdenas.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la calle Las Palmas, un hombre se había desvanecido.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes confirmaron la muerte del individuo.

Con base en lo anterior al sitio se constituyó personal de la FGE, quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo mismo que fue llevado al Semefo para los efectos de ley.

Es de mencionar que será con base en la necropsia de ley que se determinen las causas de muerte.

