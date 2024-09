Explosión en Reynosa deja al menos dos muertos y 20 heridos: Emergencia moviliza a autoridades de Tamaulipas

Reynosa, Tamaulipas, a 2 de septiembre 2024.- Al menos dos personas perdieron la vida y 20 más resultaron heridas en una explosión por pirotecnia en una cada ubicada en la colonia Módulo 200 en la ciudad de Reynosa, Tamulipas.

Protección Civil Municipal (PCM), detalló que la detonación se dio en un domicilio ubicado en la calle Nuevo Santander, en el mencionado asentamiento.

El comandante de PCM, Juan José Cárcaño dio a conocer que los vecinos le informaron que desde hace tiempo tenían conocimiento de que en el domicilio marcado con el número 115, había pólvora y pirotecnia.

Una de las habitantes de la zona, de nombre, Alicia Cancino, sufrió la pérdida de su hogar debido a la explosión.

"Sentí un temblor, luego todo se vino abajo, era cemento, tierra, empecé a gritarle a mi hermana que estaba en la parte de arriba y no me respondía, fue algo horrible… Logramos salir y vi a una persona tirada con sangre, mi hermana se lesionó las piernas y se la llevaron en una ambulancia al ISSSTE. No quedó nada, todo se vino abajo", lamentó la mujer.