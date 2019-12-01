Explosión por pirotecnia cobra la vida de una persona en Pesquería, Nuevo León; hay al menos 3 lesionados y varias casas afectadas

Explosión por pirotecnia cobra la vida de una persona en Pesquería, Nuevo León; hay al menos 3 lesionados y varias casas afectadas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2025 a las 22:55:37
Pesquería, Nuevo León, a 28 de noviembre de 2025.- Una fuerte explosión por pirotecnia se registró en la colonia Olmos, del municipio de Pesquería en Nuevo León, la cual dejó el saldo una persona sin vida y tres lesionadas, entre ellas un menor de edad.

A través de sus redes sociales, Protección Civil de Nuevo León, reportó el siniestro.

"Incendio de casa-habitación: Olmo Siberiano 510 Col. Los Olmos, Pesquería N.L. Elementos de Protección Civil Nuevo León acuden al reporte de incendio en un domicilio donde se reportan múltiples explosiones al parecer por pirotecnia. Unidades de emergencia al lugar.".

De acuerdo a información del alcalde de Pesquería, Francisco Esquivel, hasta el momento se han consumido cinco casas. 

Asimismo, indicó que los habitantes de la colonia fueron evacuados y serán enviados a albergues, con la finalidad de evitar más víctimas.

De manera extraoficial, se dice que puede haber más víctimas, pero hasta que los Bomberos terminen de sofocar las llamas, se actualizará la información.

 

