Ex zapatistas forman autodefensa contra delincuencia organizada en Chiapas

Chenalhó, Chiapas, a 9 de agosto 2024.- Más de mil supuestos ex integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), conformaron un grupo de autodefensas para combatir a un grupo de la delincuencia organizada en el municipio de Chenalhó, Chiapas y la región aledaña.

Se detalló que se trata del grupo delincuencial Los Herrera, que está coludido con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y que, desde hace más de 20 días han provocado violencia e inseguridad en cuatro comunidades de Chenalhó que colindan con el municipio de Pantelhó.

“Nosotros los que estamos aquí presentes somos ex compas zapatistas y nosotros le venimos a apoyar, venimos a defender el derecho a la vida para que haya paz en nuestros bellos municipios de Chenalhó”, dijo una vocera de los exzapatistas mediante un video.

Además, el grupo de autodefensas indicó que sus acciones son para apoyar el esfuerzo de del grupo denominado, Los Machetes, debido a la omisión del gobierno estatal y federal para combatir a la delincuencia organizada en la entidad.

También argumentaron que su aparición se debe “al dolor e indignación ante la omisión de los niveles municipal, estatal y federal del Gobierno de México para detener la ola de violencia generada por estos grupos criminales

“Los tres niveles de gobierno no han hecho nada al respecto, no han actuado en contra de los criminales, sabemos que hay muchos muertos y siguen matando más personas y el gobierno no han hecho justicia por tantas muertes”, apuntaron en un video.