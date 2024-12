Evita accidentes por uso de pirotecnia; PC estatal emite recomendaciones

Morelia, Michoacán, a 24 de diciembre de 2024.- La Coordinación Estatal de Protección Civil recomienda a la población extremar precauciones y evitar el uso de pirotecnia durante las celebraciones de fin de año.

Debido al aumento de accidentes relacionados con el uso de explosivos, y ante el riesgo que representa para niñas, niños y adolescentes, se hace un llamado a no adquirir estos productos.

Es fundamental que, en caso de utilizar estos artefactos, se sigan las siguientes recomendaciones de seguridad:

• No permitir que menores manipulen pirotecnia.

• Evitar encender pirotecnia en lugares cerrados o cerca de árboles, vehículos y materiales inflamables.

• Mantener siempre agua o un extintor a la mano para actuar rápidamente en caso de incendio.

• No guardar pirotecnia en bolsillos o lugares de fácil combustión.

• Encender los artefactos en el suelo y nunca apuntar hacia personas o animales.

• Si un artefacto no explota, no intentar encenderlo nuevamente.

Protección Civil Estatal recomienda optar por alternativas seguras para celebrar, como espectáculos de luces organizados por autoridades locales.

Ante cualquier emergencia relacionada con el uso de pirotecnia, comunicarse de inmediato al 911.