Estalla Puebla contra familia que asfixió a vendedor ambulante: Queman su casa en la madrugada; la Policía huye tras disparar para disolver manifestación

Tehuacán, Pue., a 22 de mayo de 2025.- La madrugada de este jueves, una turba iracunda prendió en llamas el presunto domicilio de una familia que horas antes dejó convulsionando a un joven vendedor ambulante, en el municipio de Tehuacán.



Un conductor que fue testigo de esta agresión, videograbó el hecho con su celular y compartió el video en redes sociales, observándose el momento en el que dos sujetos le exigen a un joven vendedor ambulante, que se retire del sitio, pues distraía la atención de su local. Al negarse el joven , es asfixiado y golpeado hasta quedar convulsionando en el piso.



Los agresores fueron identificados como Julio F. C. y su hijo Gerson, a quienes la jefa de familia intentó contener, pero no pudo.



El hecho indignó a la población, que rápidamente identificó a los agresores, bloqueó calles y amenazó con quemar la casa de la familia.



Al oscurecer, las amenazas se cumplieron, al aglomerarse una turba a las afueras de las presunta casa de los agresores, vandalizándola con pintura y arrojándole objetos.



Los manifestantes lanzaron bombas molotov contra la vivienda y quemaron un auto compacto en su exterior, desconociéndose su pertenecía a la familia.



La situación escaló cuando arribaron policías municipales, quienes abrieron fuego al aire para intentar disolver la manifestación, pero esto no intimidó a los pobladores, quienes los confrontaron y los hicieron huir.



La abogada del joven, acompañada por la madre de este, informó a los medios que los tres integrantes de la familia involucrados en este caso, fueron imputados por el delito de lesiones, pero la defensa busca que se reclasifique el delito como tentativa de homicidio.