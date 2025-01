Encuentran con vida a contralora de Atarjea, Guanajuato; había sido secuestrada

Atarjea, Guanajuato, a 17 de enero de 2025.- Este viernes, fue localizada la contralora Flora Sánchez Guillen del gobierno de Atarjea, misma que habría sido reportada como secuestrada.

La funcionaria fue privada de su libertad el jueves 16 de enero, por lo que la Fiscalía General del Estado, montó un operativo para su localización.

“Queremos agradecer el apoyo de todas y cada una de las personas que proporcionaron información, a quienes apoyaron y estuvieron al pendiente del seguimiento, así como a las autoridades del Estado de Guanajuato y Querétaro que colaboraron en la investigación”, indicó el gobierno municipal, que encabeza José Luis Rivas Loyola.

Asimismo, se informó que la contralora, se encuentra bien de salud.

“Es importante mencionar que no se había emitido algún comunicado al respecto para no comprometer más la integridad de nuestra compañera y no entorpecer la investigación en proceso”, concluye.