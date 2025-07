En operativo rescatan a 8 personas privadas de su libertad en Cosalá, Sinaloa

Cosalá, Sinaloa, 22 de julio del 2025.- Elementos de la Secretaría de la Marina (Semar) llevaron a cabo un operativo que culminó con el rescate de ocho personas que se encontraban privadas de su libertad en el municipio de Cosalá, Sinaloa.

Fue a través de un comunicado que se informó que el personal naval realizaba trabajos de reconocimiento terrestre y patrullajes de prevención en el poblado San José de las Bocas, cuando ubicaron a las ocho personas.

Las mismas recibieron atención médica oportuna una vez que fueron puestas a salvo y fueron remitidas ante la Fiscalía de Sinaloa, con sede en el puerto de Mazatlán, donde emitieron su declaración de lo sucedido.

Cabe destacar que no se informó si se registraron personas detenidas tras el rescate de los individuos, aunque no existió uso de la fuerza en el operativo, ya que no se efectuó ni un solo balazo.