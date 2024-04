En Morelos 16 grupos criminales se disputan el territorio

Cuernavaca, Morelos, a 17 de abril de 2024.- En Morelos operan 16 grupos criminales que se disputan el territorio, declaró el titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), José Antonio Ortiz Guarneros.

El comisionado de seguridad aceptó que la violencia en la entidad se incrementó en los últimos 12 meses hasta en 15 por ciento en comparativa con el año anterior, debido a la pugna entre varias células delictivas que operan y se disputan el territorio.

Aunado al conecto electoral de este año, en donde los morelenses elegirán a la próxima gobernadora, diputados locales, federales y presidentes municipales.

Señaló que éstos grupos han encontrado en Morelos un lugar en donde delinquir y no ser perseguidos, ni detenidos, y mucho menos castigados.

“Por la geografía y la impunidad, somos el estado número uno en impunidad aquí no hay persecución del delito” por parte de la Fiscalía General del Estado que encabeza Uriel Carmona Gándara.

El comisionado aceptó el alza en homicidios dolosos y feminicidios, incluso dijo: "yo no los oculto, no entiendo a veces porque Guerrero y Michoacán aparecen mejor que nosotros, pero bueno cada quien en su estado, aquí en Morelos no ocultamos nada en cuestión de seguridad”.