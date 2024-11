En medio de ola de violencia en Tabasco, acusan a comandante militar de intermediario del crimen: Se ríe, se enoja y se indigna al ser cuestionado

Villahermosa, Tabs., a 13 de noviembre de 2024.- El comandante de la 30 Zona Militar, el general Héctor Francisco Morán González, respondió exaltado a los señalamientos en su contra, hechos por un grupo criminal, de fungir como intermediario de la delincuencia, para hacer llegar millones de pesos para funcionario estatal.

En horas recientes han sido localizadas en Tabasco, diversas cartulinas firmadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), involucrando a autoridades de seguridad y fuerzas armadas, en actos de corrupción.

“General Morán (no olvides) los millones que se le dieron al Secretario por medio de ti, que no somos gente de juego”, dice una de las cartulinas.

Cuestionado por la prensa en la conferencia matutina del gobernador de Tabasco, Javier May, el comandante Héctor Francisco Morán respondió con toda una variedad de sentimientos: Luego de reírse a carcajadas, interrumpió al periodista que lo cuestionaba y con violentos ademanes y alzando la voz indignado, rechazó las acusaciones.

“Espérame, antes que termines, no me voy a prestar a un juego, no le voy a dar vínculo, ni voz a un delincuente y a un cobarde, el que me conoce sabe perfectamente la calidad de persona, de honestidad y de honradez que priva en esta comandancia de zona, con la Secretaría de Seguridad Pública y con todos los funcionarios que estamos aquí, ¡tengo toda una vida entregada al servicio público! Toda una vida y no le voy a dar voz a un cobarde, si ustedes quieren, únanse a los cobardes”, contestó el militar.

Actualmente se disputan el control de Villahermosa y otros varios municipios, el CJNG y el grupo delictivo La Barredora.

En su conferencia de prensa, el mandatario estatal señaló que el líder de La Barredora era Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad del estado nombrado por el exgobernador Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación de México y ahora Senador.