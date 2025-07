En ceremonia de graduación, joven acusa a docentes de acoso en preparatoria de Chiapas

Pijijiapan, Chiapas, a 17 de julio de 2025.- Durante la ceremonia de fin de curso, una alumna de la escuela preparatoria Felipe Carrillo Puerto, ubicada en el municipio Pijijiapan, denunció el acoso de maestros y pidió que pare esto.

Fue por medio de redes sociales, que se difundió el video, donde la egresada hizo su denuncia frente a otros docentes, padres de familia y estudiantes.

“Una gran parte de la plantilla de docentes son hombres acosadores, aún si no les queda el saco, aún si no entienden completamente la palabra. Puede ser incluso que no sean como tal parte del problema, puede que no todos sean acosadores, pero son amigos y defienden a sus cuates a capa y espada; el mejor amigo de un acosador suele ser otro acosador”.

La alumna, además del acoso, denunció el bullying y la discriminación que viven los estudiantes en el plantel.

En esta escuela ha habido desde hace muchos años, maestros prepotentes, groseros, malencarados, que se quejan de los alumnos diciendo que son mediocres y los discriminan por ser de los lugares de los que vienen; que no les interesa estudiar. Dicen que no ponemos empeño ni entusiasmo a las cosas, que no somos el tipo de jóvenes que éramos antes, pero como maestros ellos tampoco son los mismos; no tienen vocación”.

“El problema no es directamente con cada uno de ustedes. Por favor, no se sientan atacados ni señalados, si no se sienten identificados. Es con la libertad que sienten que tienen para hacer comentarios fuera de lugar, para dirigir miradas coquetas, para echarle la culpa a nuestras faldas, para hacer invitaciones inapropiadas, incluso para creer que pueden sostener relaciones románticas o sexuales con niñas menores de edad y alumnas”.

Asimismo la joven lamentó que para poder hablar, tuvo que pasar por el acoso, aunque no dio detalles de lo que le pasó.

“Lamento profundamente no haberlo hablado antes; que no se me diera la oportunidad; que me tocara a mí para alzar la voz; que los trabajadores de esta institución no hayan tomado cartas en el asunto. Y lamento decírselos hoy. No voy a detallar las cosas que sucedieron porque no hace falta, basta con que pregunten”.

También pidió a sus compañeras que si alguna vez vivieron alguna situación con alguno de los docentes, lo denunciaran y no se quedaran calladas.

“Si alguna vez se sintieron acosadas por algún maestro; si les hizo un comentario fuera de lugar, si les dijo algo que no debía, si las tocó de una forma que no debía, denúncienlo”.

“No le deseo esto a nadie; no les deseo a las chicas de segundo y cuarto grado que tengan que hacer frente a un hombre mayor, que sientan que tienen que echarse encima a toda la escuela. Si alguna vez un maestro les ha mandado un mensaje que no debía, si les dijo algo que no debía hablar. Somos la primera generación que tuvo el valor de decir las cosas, y qué pena que hayan sido 30 años de permitirles esto a los maestros”.

Finalizó diciendo que esperaba se tomaran cartas en el asunto y que escuchen cuando las alumnas denuncian estas prácticas.

“Espero, maestros, que tengan la decencia de hacer caso cuando se les pide que hagan algo. Espero que abran siquiera un buzón de quejas y tengan una psicóloga aquí; que hagan ese esfuerzo”.