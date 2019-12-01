En Apatzingán, Michoacán: Menores ocasionan incendio al jugar con cohetes en la colonia Babilonia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2025 a las 20:05:29

Apatzingán, Michoacán, a 28 de noviembre de 2025.- Un grupo de menores que jugaban con cohetes, presuntamente ocasionaron un incendio que dejó daños materiales en el municipio de Apatzingán.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados de que en una bodega de la colonia Babilonia, se estaba registrando un incendio.

Al sitio acudieron elementos del cuerpo de bomberos, quienes se abocaron a sofocar la conflagración de la bodega de Mandaditos Unidos.

Finalmente el siniestro sólo dejó daños materiales, es de mencionar que presuntamente menores de edad que jugaban con cohetes fueron quienes ocasionaron el percance.